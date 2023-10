Salario minimo, via libera sul documento del Cnel a maggioranza. Non passa la proposta dei cinque esperti

di Redazione web

Arrivano novità sul salario minimo. L'assemblea del Cnel ha approvato a maggioranza il documento finale sul lavoro povero e salario minimo. Nel documento si valorizza «la via tradizionale» della contrattazione collettiva. No di Cgil e Uil al documento. Non è passata la proposta presentata dai cinque esperti, tra quelli nominati dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sulla sperimentazione della tariffa retributiva minima da affiancare alla contrattazione salariale.

La maggioranza, intanto, è orientata a chiedere un rinvio in commissione, per approfondire il documento del Cnel. Secondo quanto si apprende la maggioranza sarebbe orientata ad avanzare la richiesta la prossima settimana, quando è prevista la discussione in Aula alla Camera del ddl sul salario minimo mercoledì mattina. La richiesta sarebbe avanzata perché la maggioranza si riserverebbe l'opportunità di presentare delle proposte in merito.

