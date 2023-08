Salario minimo, cos'è e come funziona negli altri Paesi Ue: dai 399 euro in Bulgaria agli oltre 2.500 in Lussemburgo

Il salario minimo che tanto fa discutere la politica in Italia è previsto in 22 Paesi su 27 dell'Unione Europea, dopo che anche Cipro, dal primo gennaio di quest'anno, si è unito al club. L'isola ha adottato l'indicazione di una soglia minima per le retribuzioni di 940 euro al mese e rientra così tra i 14 Paesi al di sotto della soglia dei mille euro. Ma in cosa consiste il salario minimo e come funziona negli altri Paesi dell'Ue in cui è in vigore?