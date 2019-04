Standars and Pooor's lascia invariato il rating dell'Italia a BBB con outlook negativo. Un'inversione di tendenza sul fronte delle riforme e una volatilità della domanda esterna hanno spinto l'economia italiana in recessione: lo afferma Standard and Poor's, sottolineando come il debito pubblico sia in rialzo e il debito privato in calo Ultimo aggiornamento: 22:24 © RIPRODUZIONE RISERVATA