Cementir Holding ha registrato nei primi nove mesi ricavi pari a 1,257 miliardi di euro, in progressione del 24,7% rispetto ai 1,008 mld dello stesso periodo dell'anno precedente. Il margine operativo lordo si attesta a 238,3 milioni di euro, in crescita del 10,8% sui 215,1 milioni di Euro nei primi nove mesi 2021. Lo rende noto Cementir Holding dopo che il Cda ha esaminato e approvato i risultati consolidati dei primi 9 mesi e del terzo trimestre. Il risultato operativo, tenuto conto di ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti per 85,6 milioni di euro (81,8 milioni di Euro nei primi nove mesi del 2021), è stato pari a 167,3 milioni di Euro, in aumento del 25,5% rispetto ai 133,3 milioni di Euro dei primi nove mesi dell'anno precedente.

Gli ammortamenti dovuti all'applicazione dell'Ifrs16 sono stati pari a 21,5 milioni di Euro rispetto ai 20,6 mln di euro nello stesso periodo del 2021. L'indebitamento finanziario netto al 30 settembre 2022 è stato pari a 29,9 milioni di euro, in diminuzione di 70,2 milioni di Euro rispetto ai 100,1 milioni di euro al 30 settembre 2021 e include la distribuzione di dividendi per 28 milioni di Euro avvenuta nel mese di maggio.

«I primi nove mesi del 2022 si chiudono con risultati in linea con le nostre aspettative. Nonostante le forti tensioni geopolitiche e l'incremento significativo dei costi delle materie prime, dell'energia e della logistica, il Gruppo sta mostrando una notevole capacità di mantenere inalterata la redditività, compensando gli effetti dell'inflazione sui costi», commenta Francesco Caltagirone Jr, Presidente e Amministratore Delegato.

Cementir, nei primi nove mesi ricavi a 1,25 miliardi (+24,7%) https://t.co/2VrXS2s5Mj — Leggo (@leggoit) November 3, 2022

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Novembre 2022, 17:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA