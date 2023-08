Agrigento Capitale italiana della Cultura 2025: ecco il programma dell'evento dal 1 al 3 settembre

di Redazione Web

Capitale italiana della cultura 2025 è Agrigento in Sicilia. La cittadina siciliana ricca di storia e cultura ha battuto le rivali e le passerà il titolo Pesaro, Capitale della cultura 2024. Ecco perché, la manifestazione, patrocinata dall’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità siciliana, organizzata, fra gli altri, in particolare collaborazione con il Parco Archeologico e Paesaggistico Valle dei Templi e il Comando Provinciale dei Carabinieri di Agrigento, è un’ottima occasione per l’ufficiale avvio del percorso di valorizzazione di Agrigento verso il 2025.

Capitale italiana della cultura 2025, il direttore di Leggo Davide Desario presidente della Giuria

Agrigento Capitale italiana della Cultura 2025. Sangiuliano: «Coinvolta anche Lampedusa»

Gli ospiti

Sono invitati alla manifestazione in programma importanti ospiti e relatori nazionali, tra i quali: - i sindaci delle 10 città finaliste del concorso Capitale Italiana della Cultura 2025; - i responsabili e gli esperti della Fondazione Scuola dei Beni Attività Culturali con i quali questo Comune, unitamente alle 9 città finaliste del concorso, ha già avviato a Roma, lo scorso 22-23 maggio, il progetto “Cantiere Città”; - i componenti della giuria esaminatrice del concorso Capitale Italiana della Cultura 2025; - il Ministro della Cultura; - il Presidente della Regione Siciliana; - l’Assessore Regionale ai Beni Culturali e all’Identità Siciliana.

Il programma

Il 1 settembre (venerdì) ci sarà l'arrivo degli ospiti all'aeroporto di Palermo.

Il 2 settembre (sabato) ci sarà dalle ore 9 l'incontro con i sindaci delle 10 città finaliste ed esperti per lo sviluppo culturale dei territori. La location sarà il Museo archeologico regionale Pietro Griff. Poi, alle ore 17 la visita guidata del Centro Storico, dalla Cattedrale di San Gerlando al Teatro Pirandello. E infine, alle ore 21 la cena spettacolo con prodotti tipici locali tra i colori, i sapori e i profumi della terra di Sicilia all’interno del giardino della Kolymbethra e spettacolo di intrattenimento.

Il 3 settembre (domenica), ci sarà dalle 9.30 l'ingresso nella Valle dei Templi. Dalle ore 11 si terrà la cerimonia conclusiva Aviolancio sulla Valle dei Templi del 1° Reggimento Carabinieri Paracadutisti “Tuscania” Cerimonia di donazione della Bandiera italiana alla città di Agrigento, Capitale Italiana della Cultura 2025. Poi, l'incontro con la stampa e alle 12:30 il pranzo. Alle 15 ci sarà il trasferimento degli ospiti da Agrigento verso l’Aeroporto di Palermo

Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Agosto 2023, 13:03

