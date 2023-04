Roma, "Art for the Earth": all'Hassler, arte per la sostenibilità

di Valeria Arnaldi

Sostenibilità, biodiversità e conservazione sono i temi della mostra “Art for the Earth”, a cura di Marta Banci, con sculture di Emanuela Giacco e Silvia Scaringella, visitabile dal 6 aprile al 30 giugno su prenotazione, a Roma, all’hotel Hassler. Giacco e Scaringella, con le loro opere, ribadiscono il ruolo dell’arte come portavoce dell’emergenza ambientale, sollecitando attenzione e riflessione.

Nel percorso, volti senza identità e due mappamondi di Giacco, formati da un intreccio di nodi, invito a riflettere sulla nostra posizione nell’universo. «L’uomo è responsabile della propria vita e delle conseguenze delle proprie azioni sulla natura e sul pianeta – affermano gli organizzatori - La sostenibilità diventa quindi un obbligo etico e morale, l’unica via per garantire che le future generazioni possano vivere in un mondo migliore».

Poi, le api di Silvia Scaringella. «Un’installazione che rappresenta la forza e la comunità di un habitat e che restituisce al visitatore l’intrigante mondo di questi insetti, un ecosistema fragile ma con un legame solido come il marmo».

L’artista firma più omaggi al mondo animale: i topi, che rappresentano la saggezza e l’astuzia, ma anche la fragilità, il pappagallo, rimando a vanità e intelligenza. La scelta del marmo si fa evidente richiamo etico alla grandezza e potenza del mondo, a rafforzare il messaggio sociale e ambientale.

Per informazioni e prenotazioni: info@lamaroarte.it

Ultimo aggiornamento: Giovedì 6 Aprile 2023, 09:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA