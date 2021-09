Alvin, dalla radio all'arte: 'Wayout Myndset', la prima mostra personale del conduttore a Modena

Sabato 25 settembre sarà inaugurata Wayout Myndset, la prima mostra personale di Alvin, artista milanese, noto al grande pubblico come conduttore radiofonico e televisivo. L'evento, che si terrà a Modena dal 23 settembre al 7 gennaio, rientra nell’ambito del Festival della Cultura Digitale di “Modena Smart Life”.

Alla base delle opere di Alvin, ci sono i temi della provocazione, passione, riflessione: un insieme di emozioni capaci di dare vita ad ambienti sociali in cui tradizione e tecnologia li attraversano parallelamente e raccontano il percorso della sua personale trasformazione.

Saranno venticinque le opere esposte presso OFFICIart, progetto eclettico che inserisce un piccolo spazio espositivo nel contesto lavorativo e nel quotidiano di tutti i collaboratori, clienti, addetti ai lavori e partner che ogni giorno hanno accesso agli uffici di AD Consulting Group, nella città di Modena.

«Ho accettato con piacere di essere presente a OFFICIart - dichiara Alvin -, perché ero molto incuriosito dal progetto, i curatori e il team hanno dimostrato una genuina passione per l’arte e in più ho trovato un’organizzazione molto precisa su tutto, come piace a me».

Alvin sarà presente all’inaugurazione della mostra, sabato 25 settembre dalle 15:00 alle 19:30, con ingresso gratuito e prenotazione obbligatoria su www.offici.art. Ai primi cento visitatori sarà data in omaggio una stampa numerata e personalizzata da Alvin.

«Siamo orgogliosi di ospitare una mostra così innovativa, di un professionista decisamente eclettico, versatile, curioso. Continua così il nostro impegno nell’arricchire il contesto quotidiano lavorativo, con stimoli di riflessioni, creatività che solo l’arte è in grado di trasferire» ha dichiarato Daniele Romani, Presidente del Comitato Artistico di OFFICIart.

