Covid, la mappa europea: quasi tutta Italia in rosso, solo la Val d'Aosta in rosso scuro

Covid, la mappa europea dell'Ecdc: quasi tutta Italia in rosso, tranne la Valle d'Aosta. La situazione del nostro Paese resta immutata nella mappa aggiornata dell'Europa del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie: solo la Val d'Aosta anche questa settimana rimane in rosso scuro, la fascia di massimo rischio per Covid-19.

Tutte le altre Regioni italiane restano invece di colore rosso, fatta eccezione per la Calabria, che risulta al momento di colore grigio, che equivale nella legenda dell'Ecdc a un'area per la quale «le informazioni sono insufficienti o il tasso di test è inferiore a 300 casi su 100.000».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Aprile 2021, 16:32

