Bollettino Covid di giovedì 29 aprile: i dati completi dopo le 17. Toscana e Puglia oltre i mille casi

Coronavirus in Italia, il bollettino di giovedì 29 aprile del Ministero della Salute: i dati completi su Leggo.it a questa pagina dopo le 17 circa. Il numero delle vittime dall'inizio della pandemia di Covid-19 ha superato le 120mila unità: ieri altri 344 morti e 13.385 nuovi positivi, con il numero di ricoveri e terapie intensive che continua costantemente a scendere.

Leggi anche > Variante indiana, 23 positivi su un volo dall'India atterrato ieri a Fiumicino

Dai singoli bollettini regionali i primi dati di oggi. In Veneto i nuovi positivi sono 935 con 17 morti, mentre in Toscana si registrano oggi 1.052 casi. In Puglia 1.501 casi e 30 morti, in Basilicata 170 casi e 3 decessi.

+++IL BOLLETTINO NAZIONALE DOPO LE 17+++

Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Aprile 2021, 15:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA