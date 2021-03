Covid, l'estate 2021 sarà più libera: «Da maggio si potrà tornare ad aprire tutto»

Una nuova estate in cui si dovrà convivere con il Covid-19. Questa sembra essere, per ora, l'unica certezza su come sarà l'estate 2021, anche se gli esperti tutto sommato sembrano essere ottimisti. Ci si chiede se si dovranno continuare a mantenere le distanze di sicurezza, se la mascherina sarà ancora obbligatoria, ma la risposta sembra essere sempre quella: sì.

Sebbene la campagna di vaccinazione e la bella stagione, come accaduto lo scorso anno, potranno aiutare nel frenare la diffusione dei contagi, non bisognerà comunque tenere bassa la guardia. Roberto Cauda, direttore dell'Unità operativa di Malattie infettive del Policlinico Gemelli di Roma a Il Messaggero ha spiegato: «Non sono un indovino, ma penso proprio che a giugno potremo tornare in vacanza. Restando prudenti, usando le mascherine, sia chiaro. E velocizzando il ritmo delle vaccinazioni anti Covid» Della stessa opinine è Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di Sanità, che ha parlato di un'estate più libera: «Andiamo verso la stagione calda dove sarà più facile restare all’aperto e questo favorirà il rallentamento trasmissione. Possiamo però pensare a periodi di vacanza dove potremmo concedersi qualche libertà in più».

Gli esperti sembrano essere d'accordo sul fatto che il virus non verrà eliminato ma si tratterà di un'estate più serena rispetto all'inverno passato e grazie ai vaccini anche rispetto alla scorsa estate. Per il virologo Fabrizio Pregliasco «la convivenza col virus sarà più civile. Non dobbiamo cascare nel libera tutti, ma si vedrà l’effetto dei vaccini se arriveremo a un 20-30% di vaccinati in Italia. Ritorno alla normalità probabile tra 7 o 13 mesi». In linea di massima pare si dovrà tenere duro ancora un mese, quello di aprile, da maggio potranno iniziare le prime aperture e di potrà lentamente tornare a una vita più normale.

Ultimo aggiornamento: Sabato 27 Marzo 2021, 12:05

