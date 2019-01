Sesso, 7 cose da non dire dopo una notte di passione: le frasi da evitare sotto le lenzuola

Giovedì 31 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 11:23 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

L’intimità è una parte fondamentale nella vita di coppia, anche a letto. Perché rovinare la magica intesa che si crea con il proprio uomo lasciandosi sfuggire frasi che potrebbero rovinarla? Ecco dunque tutto quello che c’è da sapere sulle cose da non dire dopo aver fatto l’amore. Al primo posto ci sono sicuramente le critiche: no a commenti sulla prestazione sessuale o sul suo corpo. Un altro argomento da bandire a letto? Gli ex e le precedenti esperienze sessuali. Se guardare al passato è inopportuno, proiettarsi nel futuro è sconsigliato: trovate altri momenti per parlare dell’evoluzione del vostro rapporto. Poi, non approfittate dello stato di maggiore vulnerabilità del vostro partner per costringerlo a farvi promettere qualcosa: lo mettereste sotto pressione, facendolo sentire quasi manipolato. Infine, da evitare anche gli argomenti troppo seri o che potrebbero generare conflitti.