Platinette, la dieta incredibile: «In un anno e mezzo ho perso 70 chili». Ecco com'è cambiato

Metà degli italiani, secondo quanto rivelato durante la puntata di Domenica Live di Barbara D'Urso, vuole dimagrire. A svelare i segreti di una dieta efficace in studio Maurizio Coruzzi, Platinette, che ha raccontato come ha perso ben 30 chili in sei mesi: «In un anno e mezzo ho perso fra i 60 e i 70 chili, con diversi passaggi. Sembravo una balena arenata in spiaggia, mi sono sottoposto a un intervento per la riduzione dello stomaco, e ho inserito il palloncino gastrico. Il concetto parte dal fatto che, se non ce la fai a fare da solo, fatti dare una mano. Questa procedura inibisce il senso di fame, e permette di rispettare un regime alimentare studiato ovviamente».

Abitudini alimentari

Prosegue Coruzzi: «Dopo sei mesi, se riacquisici le stesse abitudini alimentari di sempre, ritorni al peso iniziale. Per questo, in quel frangente per me, è intervenuta la psicanalisi, perché ho pensato che dovevo chiarire a me stesso cosa volevo fare negli anni che mi restano da vivere. Non sul fronte della salute, o dell'estetica, ma della resa fisica. Quando metti alla berlina le tue incapacità nel dimagrire, sei stimolato a farlo in realtà».

Tra i vip presenti in studio anche Giovanni Ciacci e Lory Del Santo, che ha iniziato un percorso per dimagrire grazie all'aiuto di un nutrizionista: «Sono pronta a rinunciare alla piramide del mio piacere, pane e non solo, anche il vino».

Ultimo aggiornamento: Domenica 25 Aprile 2021, 19:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA