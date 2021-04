Domenica Live, l'amica di Akash Kumar: «Aveva gli occhi neri, ho visto la foto sul documento»

Akash Kumar dell'Isola dei Famosi si è operato agli occhi? L’interrogativo torna al centro del dibattito a Domenica Live. A parlare è una sua amica del liceo: «Aveva gli occhi neri, ho visto la foto sul documento».

A sollevare i dubbi in trasmissione sarebbe un “like” che il giovane avrebbe messo su un post su interventi per cambiare il colore degli occhi.

Nella scorsa puntata, Barbara D’Urso aveva ospitato Akash, 29 anni, concorrente all’Isola dei Famosi. Questa volta a parlare è Sofia, che ai tempi del liceo, a Vicenza, ha conosciuto Akash e sostiene che il ragazzo non avesse gli occhi chiari.

Sofia, in collegamento video, afferma: «Avrò avuto 15 anni, lui aveva in teoria quattro anni più di me, ma non era chiara l’età. Frequentavamo due scuole diverse. Saltavamo scuola e ci incontravamo al bar della stazione di Vicenza. Bel ragazzo ma è sempre stato un megalomane. Una volta mi ha mostrato la carta d’identità per farmi controllare il nome o l’età, non ricordo, guardai la foto e nella foto gli occhi erano scuri. Gli ho detto: è inutile che me la racconti. Appena lo dissi, mi prese dalle mani il documento».

Il collegamento è difficile per questioni tecniche, l’audio si sente male, e Barbara D’Urso rimanda la questione alla prossima puntata. Anche perché, eventualmente quel tipo di intervento agli occhi sarebbe un’operazione vietata e rischiosa. Sofia tornerà a parlare e forse ci sarà un confonto con Akash.

Ultimo aggiornamento: Domenica 25 Aprile 2021, 16:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA