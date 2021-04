Denise Pipitone, mamma Piera a Domenica In: «Si sopravvive, ma non è vita. Olesya? Fiera di aver rifiutato quel teatrino»

Denise Pipitone, la mamma Piera Maggio ospite di Mara Venier a Domenica In. «Si sopravvive e si cerca di andare avanti in ogni modo, ma questa non è vita. In 17 anni abbiamo sempre cercato mia figlia, la speranza non si è mai affievolita», spiega la mamma della bambina scomparsa da Mazara del Vallo nel settembre 2004.

Si parla inevitabilmente del caso di Olesya Rostova, la ragazza russa che ha fatto tornare a parlare con prepotenza della scomparsa di Denise ma che, per l'ennesima volta, ha deluso le speranze di Piera Maggio. La donna, in studio insieme al marito Pietro Pulizzi e all'avvocato Giacomo Frazzitta, ha spiegato: «Ogni segnalazione va vagliata con attenzione e quel caso, per tante analogie, meritava di essere confermato. Abbiamo chiesto il gruppo sanguigno per accelerare i tempi, se avessimo chiesto alla Procura di Marsala avremmo dovuto attendere due o tre mesi. Ma non mi sono voluta prestare a quel teatrino. Ogni segnalazione riaccende la speranza nel mio cuore di mamma, ma col tempo ho imparato anche a non illudermi».

Del caso del programma tv russo ha parlato anche Giacomo Frazzitta: «In Italia siamo più seri, a nessuno verrebbe in mente di fare un reality show su argomenti seri e gravi come bambini rapiti». Il legale di Piera Maggio ha poi spiegato: «Le indagini sono state ostacolate da chi avrebbe dovuto condurle e invece ha commesso gravi errori e omissioni. Ci sono tanti elementi, negli atti, che potrebbero permettere di riaprire le indagini».

Ultimo aggiornamento: Domenica 25 Aprile 2021, 15:13

