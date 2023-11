Noyb Wear, nasce la startup di biancheria intima per la comunità LGBTQ+

Ci sono oltre 7 milioni di persone trans, queer e gender non conforming che non hanno accesso a un bene primario come la biancheria intima che sia funzionale e comoda. La biancheria disponibile sul mercato non è adatta a tuttə, crea disagio e contribuisce alle sofferenze causate dalla disforia di genere. Ma d’ora in poi non sarà più così.

Nasce NOYB Wear, startup italiana di biancheria intima comoda, funzionale e inclusiva per persone trans, queer e non binarie. Ricerche di mercato, hanno confermato che quello dell’accesso alla biancheria intima comoda, funzionale e allineata con il genere d’elezione è effettivamente un problema reale, cui l’utente finale cerca di ovviare mediante acquisiti on-line da rivenditori esteri, soggetti a costi di spedizione (e di restituzione) elevati e tasse di importazione. Senza considerare che i prodotti offerti dal mercato sono spesso realizzati con materiali di qualità non eccellente, e progettati in assenza di studi sulle specifiche esigenze del consumatore e, soprattutto, sugli effetti a lungo termine del prodotto sul corpo.

Noyb Wear nasce per rispondere ad una esigenza primaria: dare accesso ad una biancheria intima comoda, funzionale e utile nella gestione della disforia di genere.

Per Zoey, vestirsi la mattina era un momento drammatico: la biancheria “da donna” era sì gender-affirming ma non aveva una funzione contenitiva ed anzi, non copriva nè dissimulava nulla rendendo il passing difficile. La biancheria “da uomo” le creava disforia. La stessa situazione veniva vissuta ogni giorno, rendendo impossibile affrontare serenamente le giornate. Una ricerca di mercato ha rivelato la totale mancanza di prodotti all’altezza, accompagnata da tantissime esperienze negative di altre persone con esigenze analoghe. Una cosa così banale, ma anche così indispensabile come la biancheria, era un problema che assillava tante persone. Se la soluzione non esisteva già, bisognava crearla.

È così che Valentina decide di fondare Noyb Wear. Ben presto a lei si unisce un team di persone altrettanto entusiaste che, con competenze diverse, hanno contribuito alla realizzazione di questo sogno. Studio, ricerca, prototipi e collaborazioni con esperti hanno reso concreta la realizzazione del miglior prodotto possibile: una biancheria bella, comoda, durevole e soprattutto funzionale.

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Novembre 2023, 16:23

