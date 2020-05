Lockdown, ora consegne a domicilio anche dei prodotti energetici

, azienda leader in Italia nell’ambito della nutrizione sportiva, dell’alimentazione funzionale e negli integratori di Omega-3, a Milano si allea con, l’unica piattaforma di consegne a domicilio multi-categoria. L’obiettivo? Far recapitare velocemente i suoi prodotti a chi vive in città! Il forzatoci ha messi a dura prova. Dai gel alle barrette per lo sport, dai sostituti del pasto agli snack ricchi in proteine, senza dimenticare quelli BIO 100% vegetali, ogni esigenza trova risposta nelle linee di prodotti Enervit. Ideali per tornare ad allenarsi, per gustarsi la pausa pranzo in ufficio o per uno spuntino veloce nelle lunghe giornate in smart working.L’accordo è stato siglato, le consegne sono sulla griglia di partenza. Non resta che attivare la app, cercare lo store Enervit, scegliere i prodotti che fanno al caso nostro e metterli nel carrello. In poco tempo arriverà a casa ciò che abbiamo acquistato, in modo semplice e sicuro. Esigenza che hai, prodotto che trovi nello store Enervit su Glovo Una volta entrati nello store Enervit su Glovo è sufficiente scegliere il prodotto giusto per noi. • EnerZona - Specialista nel mondo degli Omega 3, con le sue linee di alimenti bilanciati 40-30-30, ispirati alla strategia alimentare Zona, e integratori scientificamente formulati, è il punto di riferimento per chi desidera vivere la Balanced Life.Claudio Menegatti, Dir. Generale Area Commerciale Italia Enervit rivela: “Siamo felici di aver avviato questa collaborazione con Glovo. Il partner ideale per essere ancora più vicini ai nostri consumatori. Non solo sportivi. Ma anche e soprattutto, a chi è attento al proprio benessere e desidera ripartire con la giusta energia. Velocità, agilità e facilità di utilizzo sono le caratteristiche di Glovo, perfette per consegnare i nostri prodotti di altissima qualità”.Niccolò Francalanci, Head of Marketing & Growth di Glovo Italia spiega: “Glovo è da sempre una piattaforma che rende disponibili ai propri utenti un’ampia gamma di prodotti, dal cibo alla spesa, dai fiori agli oggetti di uso quotidiano, con l’obiettivo di rispondere a tutte le esigenze in modo rapido e semplice. Essere anything delivery ci consente di essere al fianco degli italiani in tutti i momenti della giornata, non solo per i pasti. Grazie ad Enervit, i nostri consumatori milanesi avranno la soluzione a portata di clic per vivere le prossime settimane all’insegna dello sport e del benessere”.