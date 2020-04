Viterbo, orrore alle Masse di San Sisto: vandali affogano la gattina Sista

Orrore alle Masse di San Sisto. La scorsa notte ignoti si sono introdotti all'interno della struttura termale, arrecando danni e prendendosela con la gattina Sista, fino ad affogarla.



A raccontare l'episodio è il presidente dell'associazione Le Masse, Domenico Massini. «Questo non è un comunicato ai soci - dice - ma spero che quello che sto scrivendo lo leggano le persone che sabato notte si sono introdotte, illegalmente, dentro il terreno dell'associazione le Masse e arrecato danni».



Ma oltre agli atti di vandalismo, chi è entrato a Le Masse di Sai Sisto si è spinto molto oltre. «La cosa più brutta è stata prendersela con la gattina vecchietta con tre zampe di nome Sista e poi fatta affogare in piscina». Massini potrebbe riconoscerli. «Io non ho nomi e cognomi - conclude - ma ho le vostre facce stampate. Spero che quello che avete fatto alla gattina lo riservino a voi». Ultimo aggiornamento: Domenica 5 Aprile 2020, 17:57

