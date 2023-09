Lo struzzo ladro le mangia l'anello, lei lo scopre rivedendo il video: la scena diventa virale su TikTok

di Redazione web

L'incredibile scoperta fatta da Estelle e Elodie ha lasciato entrambe senza parole. Le due ragazze sono una coppia che gira il mondo e che pubblica sul proprio canale Youtube i video dei posti visitati e dei viaggi realizzati. Uno di questi riguarda il Sud Africa e il dare da mangiare agli struzzi, ma qualcosa non è andato come previsto. Scopriamo perché.

Cinghiali in spiaggia a Cala Corsara: sorpresa sull'isola di La Maddalena in Sardegna

Trenta gatti scomparsi, spunta l'ipotesi rapitore seriale. Una taglia di 4 mila euro per avere informazioni

Le due ragazze che sui social si chiamano @bikearth hanno condiviso un video simpaticissimo in cui si vede uno struzzo sfilare un anello dalla mano di una delle due e ingerirlo. Da quanto scritto su TikTok, su cui il video è diventato virale, sembra che la malcapitata non si fosse accorta del "furto" fino a che non ha riguardato il video.

L'anello perso

«Dove avrò perso il mio anello? Nel video la risposta!», hanno scritto nella didascalia.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 8 Settembre 2023, 15:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA