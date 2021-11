Pastore tedesco legato e abbandonato in autostrada: trovato dai poliziotti impaurito e denutrito

Legato e impaurito abbandonato in autostrada tra Napoli e Caserta. Così un cane pastore tedesco è stato trovato ieri pomeriggio dal personale della Polizia stradale della sottosezione di Napoli Nord che lo ha liberato e portato in salvo. Il cane era legato al guard rail della corsia d'emergenza al km 745 nord dell'autostrada A1, tra le province di Napoli e Caserta. Impaurito e denutrito, il cane rischiava di essere investito dalle auto in corsa, oltre a creare anche notevole pericolo per la circolazione stradale.

Il pastore tedesco di grossa taglia è stato notato dalla pattuglia della Polizia stradale durante lo svolgimento del regolare servizio. Gli agenti sono riusciti a avvicinare e a mettere in sicurezza il cane che era senza microchip. Il pastore tedesco è stato poi portato negli uffici della Sottosezione dove, dopo essere stato rifocillato con acqua e cibo, è stato affidato all'associazione per la tutela degli animali per le successive cure.

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Novembre 2021, 22:29

