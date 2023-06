Giornata mondiale delle tartarughe marine, l'allarme di Legambiente: «Il clima è una minaccia»

Nell’ambito del progetto europeo Life Turtlenest a tutela di nidi e tartarughini, Legambiente lancia l’allarme per il clima nel Mediterraneo. L’aumento delle temperature, infatti, ha raggiunto livelli preoccupanti, messi nero su bianco dal report Climate change and interconnected risks to sustainable development in the Mediterranean.

Giornata mondiale delle tartarughe: l'allarme di Legambiente

Ad aggravare la situazione, il fatto che il Mediterraneo è tra i bacini che si stanno scaldando più velocemente.

L’iniziativa ha come obiettivo migliorare la conservazione della tartaruga marina comune in Italia, Spagna e Francia con attività di monitoraggio, messa in sicurezza dei nidi, ricerca scientifica e campagne di sensibilizzazione rivolte alla popolazione.

Giovedì 15 Giugno 2023

