Gatto "clandestino" a bordo, il treno ritarda di 30 secondi: in Giappone diventa un caso

Clandestino a bordo, il treno superveloce ritarda di 30 secondi. È accaduto in Giappone, dove ad aver tentato di viaggiare senza biglietto è stato un gatto bianco e arancione, e dove la notizia del ritardo che in Italia sembrerebbe meno che irrilevante, è diventata un vero e proprio caso nazionale: nel paese del Sol Levante, la puntualità e la precisione sono della massima importanza, specialmente per quanto rigarda i mezzi di trasporto.

Gatto a bordo, il treno ritarda 30 secondi

L'episodio del gatto è avvenuto a bordo di un treno superveloce della Kamaishi Line, e il ritardo è stato ufficialmente annunciato quando il capotreno ha mostrato ai passeggeri il motivo della partenza rimandata di 30 secondi: il grosso gatto bianco e arancione è stato accompagnato fuori, perché «non aveva il biglietto».

Il precedente

Le foto dell'insolita causa del ritardo sono state pubblicate su Twitter dall'utente @c61_20, e hanno totalizzato oltre 30,4 milioni di visualizzazioni sui social. In Giappone il tema della puntualità è molto sentito, tanto che nel 2021 un ritardo di appena un minuto provocato da un macchinista portò all'apertura di un'inchiesta che finì con una multa pari a 50 centesimi di euro, per la quale fu intentato un ricorso da 17mila euro per danni morali a causa della pressione subita a causa della sovraesposizione mediatica.

