Gattino di tre mesi con la testa incastrata in un sanitario: il salvataggio dei Vigili del Fuoco diventa virale

Un insistente miagolio ha attirato l'attenzione dei proprietari di casa, poi l'incredibile scoperta. Il loro gattino molto curioso, di soli 3 mesi, si era incastrato in un posto davvero insolito. La scorsa notte, a Torino, in una palazzo di via Gressoney, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per liberare il micio. La sua testa si era incastrata all'interno del sanitario.

Gattino con la testa incastrata nel sanitario

Spaventato e provato, il gattino ha assistito a tutte le operazioni dei vigili del fuoco che, stando attenti a non fare male al cucciolo, lo hanno liberato e riconsegnato ai proprietari, increduli di quanto accaduto. Il micio di tre mesi, senza l'aiuto dei pompieri e della rottura del sanitario, probabilmente non ce l'avrebbe fatta. Una volta liberato, infatti, il piccolo era molto provato.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Giugno 2023, 10:17

