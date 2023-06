«Papà c'è un maiale in giardino»: il suino scatena il panico in paese, danni a grondaie e stendini

Ha scatenato il panico tra i cittadini del paesino per tutto il pomeriggio. Nella giornata di ieri, un grosso esemplare di maiale adulto si aggirava impaurito per le vie di Cantagrillo, in provincia di Pistoia. Si è mosso tra le auto in modo goffamente furtivo, creando danni e attirando l'attenzione dei passanti. Si è procurato diverse ferite sul corpo e, ancora molto spaesato, ha cercato rifugio un po' ovunque fino a capitare nel giardino di un paio di abitazioni.

«Papà, papà c'è un maiale in giardino»

Secondo quanto racconta Il Tirreno, l'animale era molto impaurito e non cercava altro che un po' di tranquillità.

In questo caso a notare il grosso animale ci ha pensato un bambino che con stupore ha richiamato l'attenzione del padre: «Papà, papà c'è un maiale in giardino!». L'uomo non credendo ai suoi occhi, ha fatto in tempo a notare che il maiale aveva distrutto lo stendino e, poi, ha avvertito i vigili urbani.

Gli agenti hanno provato a capire se si trattasse di un esemplare scappato a qualche allevatore della zona, ma il proprietario non è stato rintracciato. «Per quello che ne sappiamo - ha commentto a il vicesindaco Federico Gorbi - potrebbe essere arrivato anche da altri paesi, o comunque aver camminato alcuni chilometri. Abbiamo rintracciato un allevatore del paese, che si è detto disponibile a occuparsene».

