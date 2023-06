Uomo ucciso da uno squalo mentre fa il bagno in mare: choc nel paradiso delle vacanze, la scena ripresa dai bagnanti VIDEO

di Redazione web

Choc nel paradiso delle vacanze: un uomo è stato aggredito e ucciso in acqua da uno squalo. La drammatica scena è stata ripresa dai bagnanti che affollavano la spiaggia di Hurgada, nota località turistica del Mar Rosso, in Egitto, e poi caricato sui social newtwork. La notizia è stata diffusa dal ministero dell'Ambiente egiziano, precisando che è stato messo un divieto di balneazione e di altri sport acquatici per due giorni a partire da oggi. Il ministero ha reso noto inoltre che lo squalo è stato catturato.

Secondo il quotidiano al-Masry al-Youm, la vittima era un turista straniero che risiedeva in un villaggio della famosa località balneare.

