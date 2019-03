Cucciolo di cane chiuso in un sacchetto e abbandonato tra i rifiuti perché malato: salvato, ora cerca casa

Chicco, il cane scomparso sull'auto rubata a Bari è stato ritrovato: la gioia dei padroni

Unè stato trovato, chiuso in undi iuta. A salvarlo sono stati alcuni volontari, che su Facebook hanno raccontato del ritrovamento del cagnolino, di appena tre mesi: ad accorgersi della sua presenza, in una zona dove abitualmente vengono scaricati abusivamente vari tipi di rifiuti, è stato un passante.Siamo nei pressi di Torre Rinalda, in provincia di Come riporta anche La Repubblica , i volontari di un'associazione animalista hanno raccontato, sulla: «Ci è giunta una segnalazione di un cucciolo chiuso in un sacco, dietro un muretto e in mezzo a vari rifiuti, nei pressi della via del mare».Il, che soffre di gastroenterite, è stato probabilmentesia perché malato, sia perché non desiderato. Il cagnolino, infatti, non ha microchip e indossava un vecchio collare, legato con del fil di ferro. «È vidente che è stato chiuso in un sacco e gettato tra i rifiuti perché malato.Non ci sono parole per un gesto schifoso come questo speriamo solo che guarisca e trovi l'amore di un essere umano che sappia invece proteggerlo ed amarlo come merita.Il cucciolo è ricoverato presso la clinica Arca a Trepuzzi», si legge nel post.