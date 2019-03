Chicco, il cane scomparso sull'auto rubata è stato ritrovato: la gioia dei padroni

Il parco nazionale dove sparare ai bracconieri è permesso dalla legge: ecco dove si trova​

Dopo lunghi giorni di grande angoscia, il lieto fine:è tornato a casa. Ildi 10 anni, che si trovava a bordo di unaqualche giorno fa a, è stato finalmente ritrovato.Ad annunciarlo è stata Marta Volpe, la figlia del proprietario del, un anziano bracciante che mentre lavorava in campagna si è visto rubare l'auto cona bordo. Il ladro, dopo essersi accorto della presenza del cane, aveva riportato sul posto l'auto, ma Chicco, spaventato, era fuggito e non era stato trovato. Per questo motivo, Marta aveva lanciato un appello sui social, come vi aveva raccontato Leggo A ritrovare Chicco è stata Enza Cantatore, la presidente della Lega Nazionale per la Difesa del Cane di Ruvo di Puglia. «Grazie a tutti voi che avete condiviso il mio post e insieme con noi trepidanti avete aspettato il suo rientro a casa», ha scritto condividendo un video su Facebook e lanciando una colletta per aiutare Nino, un altro volpino con una storia difficile di cui si occupa la signora Cantatore. Lo riporta l'AdnKronos «Non ho parole per descrivere l'emozione e il sostegno che mi avete mostrato in questi giorni di sofferenza e preoccupazione. Un forte abbraccio», conclude Marta.