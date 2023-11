Cobra del Sudafrica invade un campo da golf, attimi di paura tra i giocatori: tutti salvi

Alcuni golfisti stavano tranquillamente giocando la loro la partita su un campo da golf nella capitale del Sudafrica, Città del Capo, quando un «golfista» particolare - e inaspettato - ha deciso di fare la sua apparizione. Il video, diventato virale sui social, mostra l'incontro con un esemplare di Cobra del Sudafrica, conosciuto anche come Cobra giallo: per fortuna il rettile non si è avvicinato troppo al gruppo di giocatori.

Salti e sibili del terrificante serpente

Il filmato, seppu breve, riesce a far distinguere chiaramente che si tratta di un cobra. Il rettile si avvicina, minaccioso, alla persona che sta riprendendo.

Mentre avanza, poi, si trova davanti un ostacolo del campo da golf e senza farsi intimidire procede con quello che sembrerebbe una sorta di «salto» per superarlo e poi continuandore a sibilare minacciosamente.

Non è chiaro cosa abbia provocato il serpente. Tra i motivi potrebbe esserci la fuga da uno degli animali che costituisce un degno avversario del cobra: la mangusta. Con uno sguardo più attento, sarà possibile vedere il mammifero nei cespugli sullo sfondo.

