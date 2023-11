Cane Merlin, la crescita in soli tre mesi sconvolge Tiktok: il video è virale

di Alessia Di Fiore

La giovanissima padrona di un cane ha condiviso su Tiktok un video che ha sconvolto il pubblico.

Nel filmato è seduta sul divano con il cucciolo Irish Wolfhound di nome Merlin, di appena tre mesi, per poi montare in seguito un frame della crescita del suo cane tre mesi dopo. La differenza sconvolge il pubblico, in soli tre mesi era diventato gigante, più d'un qualsiasi cane adulto.

La clip è diventata virale sui social e ha ottenuto un sacco di commenti: «Gli Irish Wolfhound sono cani dolcissimi, la crescita accelerata di questo cane è davvero incredibile! Sembrava già un cucciolo enorme a 3 mesi, ma ora è pazzesco».

Nonostante le grandi dimensioni, questi cani sono famosi per essere animali di compagnia anche per i bambini, il loro carattere premuroso e amichevole li rendono un ottimo compagno.

