Una freccia trafigge la testa del cane, lo choc del padrone: «Pensavo sarebbe morto da un momento all'altro»

Qualcuno ha pensato che fosse uno scherzo divertente. Ma quando Ben Gomez ha visto la freccia che trafiggeva la testa del suo cane, è stato un trauma. L'uomo, originario del Texas, ha mantenuto però il sangue freddo ed è riuscito a soccorrerlo. Boomer, un bracco di due anni, è riuscito incredibilmente a sopravvivere.

Salvo per miracolo

Quando Boomer è tornato da Ben, l'uomo ha subito immobilizzato la freccia per evitare che lo uccidesse, lo ha caricato in macchina ed è corso alla clinica per animali. «È incredibile che oggi sia ancora vivo. In quel momento ho pensato che sarebbe morto da un momento all'altro». Per questione di millimetri Boomer è riuscito a salvarsi. «Ha colpito il cranio proprio sopra l'occhio: ha rotto l'osso, è entrato nella cavità nasale e poi è uscito fuori dal lobo dell'orecchio».

Il racconto dei medici

I veterinari del Vca Becker Animal Hospital, che hanno curato il cane, hanno ammesso di non aver mai visto nulla del genere. «Quando è arrivato la sua ferita sembrava terribile. Eravamo scioccati - raccontano i medici -, ancor di più quando lo abbiamo visto camminare e scodinzolare come se nulla fosse».

