Cane Bassotto, arriva la prima linea di cosmetici naturali ad hoc

Bio Bass è la prima linea di cosmetici naturali, senza agenti chimici aggressivi e irritanti, dedicata alla cura e all’igiene del tuo Bassotto, ideata e creata da Giulia Latino e Dora Zuccarello, due giovani ragazze di Cesenatico legate dall’amicizia e dall’amore per i bassotti. Bio Bass, attraverso suoi prodotti di qualità, si pone l’obiettivo di diffondere sempre più consapevolezza nei consumatori sull’importanza di una corretta cura e igiene del proprio pet, scegliendo i prodotti di qualità e adatti al proprio amico a quattro zampe, sia per il suo benessere estetico, ma soprattutto psicofisico. “L’idea di creare una linea di cosmetici per pets nasce dalla nostra insoddisfazione nell’utilizzo dei prodotti presenti sul mercato. Avendoli provati negli anni, nessuno ci ha mai soddisfatte abbastanza. Ed è proprio qui che nasce Bio Bass che vuole fare la differenza. Diversamente dagli altri prodotti, nella linea sono banditi agenti chimici, aggressivi e irritanti utilizzati nella maggior parte dei prodotti commerciali.” Commenta Giulia Latino, co-founder del brand.

Oltre alla linea cosmetica, Bio Bass propone una selezione di candele profumate per creare una magica atmosfera di relax in compagnia dei nostri amici a quattro zampe. Le candele Bio Bass sono 100% sicure in quanto formulate con ingredienti esclusivamente Vegetali e atossici se inalati.

Tutti i prodotti Bio Bass sono realizzati con materie prime 100% biologiche a base di ingredienti esclusivamente naturali e Made in Italy, per selezionare e garantire la più alta qualità degli ingredienti. Una linea a base di componenti naturali e purissimi, derivanti da erbe e piante coltivate con metodo biologico aventi infinite proprietà benefiche.

“Ci siamo impegnate nel cercare componenti di alta qualità che non danneggiassero in alcun modo la salute dei nostri cani. I prodotti Bio Bass, infatti, sono al 100% Biologici a base di ingredienti esclusivamente naturali” spiega Dora Zuccarello, co-founder del brand. “La combinazione di oli essenziali e idrolati ha dato vita a formulazioni delicate che proteggono l’equilibrio fisiologico di manto e cute”.

