Abbandona i suoi animali senza cibo e il cane sbrana uno dei gatti per disperazione: condannata

Cavalla inghiottita dalla voragine aperta nel terreno: guarda il salvataggio

Giovedì 24 Ottobre 2019, 18:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia il suo. Tiffany Guest, 29enne di Kenilworth, contea di Warwickshire, ha lasciato senza cibo i suoi animali il suo cane Kray e i due gatti, Reggie e Ronnie, al punto da spingere ilper disperazione.I fatti risalgono allo scorso anno, ma la donna dopo essere stata arrestata è stata condannata a 18 settimane di detenzione proprio in questi giorni. La Guest era stata rintracciata dalla polizia sul posto di lavoro dopo il ritrovamento degli animali, ma è fuggita a Malta nel tentativo di evitare i conti con la giustizia quando poi è tornata è stata arrestata ai confini del Regno Unito.La donna oltre alla condanna non potrà avere animali domestici per 15 anni. Il cane e il gatto sopravvissuti sono stati affidati a delle associazioni che si prenderanno cura di loro e li destineranno poi a un'adozione.