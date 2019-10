Una puledra è precipitata in una voragine che si è aperta nel terreno, a Borso del Grappa (Vicenza), in via General Giardino, presso un agriturismo. Accade oggi, 21 ottobre. La puledra è finita in fondo al buco, in un vano sotterraneo parzialmente allagato, dalquale era impossibile uscire. I vigili del fuoco hanno lavorato con un escavatore, creando una sorta di rampa che ha permesso alla puledra di risalire. L'animale sta bene.

Lunedì 21 Ottobre 2019, 16:07

