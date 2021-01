Greta Thunberg nel nuovo francobollo delle poste svedesi

L'attivista ambientale Greta Thunberg è apparsa su un nuovo francobollo svedese, in riconoscimento del suo lavoro per "preservare la natura unica della Svezia per le generazioni future". Greta Thunberg, che ha compiuto 18 anni il 3 gennaio, è raffigurata in piedi su una scogliera rocciosa con indosso un impermeabile giallo, con rondoni che volano intorno a lei, come parte di un set dell'artista e illustratore Henning Trollbäck intitolato Valuable Nature.

La serie, disponibile da giovedì, presenta alcuni dei 16 obiettivi di qualità ambientale recentemente definiti dal governo svedese, inclusi gli habitat designati come importanti da proteggere, ha affermato il servizio postale nazionale, PostNord.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Gennaio 2021, 22:37

