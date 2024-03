«Febbraio 2024 è il mese più caldo mai registrato a livello mondiale»: il report di Copernicus

di Redazione web

Nuovo record negativo. Il mese scorso è stato «il febbraio più caldo mai registrato a livello globale» e il nono mese consecutivo di temperature massime storiche, e questo in tutto il pianeta: lo ha reso noto il servizio meteo della Ue, Copernicus, spiegando che anche le temperature della superficie del mare hanno raggiunto un nuovo record.

Il servizio Copernicus Climate Change Service (C3S) ha affermato che il mese di febbraio ha segnato «1,77 gradi in più» rispetto alla stima mensile per il periodo 1850-1900 - il periodo di riferimento pre industriale - con temperature giornaliere «eccezionalmente elevate» nella prima metà del mese. La temperatura degli oceani, insolita da quasi un anno, contribuisce in gran parte a questa straordinaria serie. Secondo il bollettino mensile dell’Osservatorio europeo si è raggiunto un nuovo record assoluto, sommando tutti i mesi, con 21,06 gradi Celsius registrati a Febbraio sulla superficie dei mari (escluse le zone vicine ai poli).

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Marzo 2024, 19:15

