Meteo, tempeste gemelle in arrivo: pioggia, neve e grandine nel weekend della Festa della donna

Festa della donna sotto la pioggia? Secondo le previsioni per il weekend sembrerebbe proprio di sì. La lunga fase di maltempo in cui è piombata l'Italia non si esaurirà a breve. Nei prossimi giorni dall'Atlantico continueranno a giungere impulsi perturbati destinati ad attraversare un po' tutta l'area Mediterranea con la complicazione sempre possibile di ciclogenesi secondarie sull'Italia.



Per 3bmeteo, non c'è tregua, altra pioggia e altra neve in arrivo. Dall'inizio del mese le precipitazioni cadute in Piemonte sono già il doppio della media dell'intero mese, in Liguria e sulla Lombardia occidentale si sono già raggiunti gli accumuli pluviometrici medi per tutto marzo. Anche in veneto si sta già abbondantemente sopra gli accumuli medi per marzo.

«Piovosità eccezionale»

Questo significa che stiamo assistendo a una piovosità eccezionale. Il meteo sarà condizionato da tutte le perturbazioni continuerà a essere un vortice ciclonico posizionato a ovest dell'Inghilterra, da questa depressione si sta già preparando l'ennesimo fronte, raggiungerà la Penisola nella giornata di domani venerdì a partire dalle regioni più occidentali e attraverserà l'Italia seguito quasi senza interruzione da un secondo fronte che agirà tra sabato e domenica, entrambi saranno preceduti e accompagnati da una ventilazione sostenuta a tratti anche forte.



Una stima degli accumuli totali per entrambe le perturbazioni paventa picchi di 100/150mm al Nordovest (con oltre un metro di neve sulle Alpi), 60/80mm al Nordest, 80/100mm per le regioni tirreniche, meno di 30/40mm altrove. Vediamo allora come andranno queste tre giornate.