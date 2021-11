World Cheese Awards: il miglior formaggio al mondo ha un nome (e no, non è francese)

Mercoledì sono andati in scena i World Cheese Awards. A vincere il primo posto del formaggio più buono al mondo non è stato né un formaggio francese, né uno italiano, bensì un formaggio spagnolo. Si tratta di un formaggio di capra morbido che si è imposto con su una concorrenza di più di 4mila scelte provenienti da 40 Paesi dei cinque continenti.

Il formaggio vincitore, chiamato Olavidia, è di un azienda casearia artigianale dal nome «Quesos y Besos»: Formaggi e baci. Si è imposto, con ben 103 voti, sul secondo classificato, un formaggio a pasta molle francese, lavato con lo spirito Bourgogne, che ne ha totalizzati 98. Il secondo classificato è stato in testa fino all'ultimo istante, ma un giudice britannico, Jason Hinds, ha convinto i colleghi a votare per quello spagnolo.

«Il formaggio di capra aveva una consistenza ricca, seducente e cremosa e un sapore rotondo e caldo. Volevo solo andare a letto con esso», ha dichirato Hinds, con un sorriso, durante la cerimonia trasmessa in streaming dagli organizzatori dalla città di Oviedo, nel nord della Spagna. Silvia Pelaez, produttrice del formaggio vincitore, ha dichiarato: «Siamo una piccola e umile azienda casearia a Jaen», una città nel sud della Spagna, nota soprattutto per le sue olive, che sono ampiamente esportate. «Il lavoro quotidiano ha la sua ricompensa».



Il suo formaggio di capra ha una striscia nera evidente nel mezzo, che i giudici hanno menzionato. Gli organizzatori della competizione hanno affermato che il formaggio è stato «stagionato con penicillium candidum e cenere di nocciolo d'oliva». Alcuni commenti hanno indicato che la cenere rappresentava la striscia nera. Il precedente vincitore era un formaggio blu biologico, Rogue River Blue, il primo campione americano in assoluto.



Circa 250 giudici, tra cui scienziati dell'alimentazione, venditori di formaggi, chef e sommelier, si sono dati da fare per stabilire il formaggio più buono al mondo scambiando pareri e opinioni con i colleghi. La sfida è iniziata a 88 tavoli in una grande sala conferenze, ciascuno composto da tre giudici che hanno assaggiato e valutato circa 45 formaggi sparsi davanti a loro a ciascun tavolo.





Si sono concentrati su «aspetto, tatto, odore e sapore, valutando aspetti come l'aspetto della crosta e della pasta, nonché l'aroma, il corpo e la consistenza del formaggio, con la maggior parte dei punti assegnati per sapore e sensazione in bocca», si legge sul sito dell'organizzazione. Ciò ha ristretto il campo a 88 formaggi, ovvero un «grande formaggio» per tavolo.

Gli 88 semifinalisti hanno poi lasciato il posto a soli 16 finalisti. Il loro destino è stato deciso da una cosiddetta 'super giuria' di 16 giudici che non hanno alcun legame commerciale con i produttori di questi formaggi. Nella fase finale della valutazione, ognuno dei 16 giudici ha parlato di un formaggio, lodandone le caratteristiche, e poi tutti i 16 giudici hanno assaggiato lo stesso formaggio, e hanno votato alzando le carte con un numero, in una scala da 1 a 10, assegnando punti a quel formaggio, in bella vista di un pubblico di auditorium.

Il formaggio di capra vincitore è stato l'ultimo ad essere giudicato tra i finalisti e ha vinto. Ma è il migliore al mondo in questo momento? Il suo titolo è «formaggio campione del mondo», ha detto alla CNN John Farrand, amministratore delegato della Guild of Fine Food, con sede nel Regno Unito, che organizza i World Cheese Awards. «I giudici lo considerano il miglior formaggio del mondo. È il nuovo re dei formaggi».

