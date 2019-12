Rital, ecco come preparare il cocktail: lo spiega Simone Mina del Ch 18 87

di Nicole Cavazzuti

Giovedì 19 Dicembre 2019, 10:09

Simone Mina, barmanager del Ch 18 87 di Roma spiega come fare a casa il Rital, rivisitazione del Cardinale con il calvados.Ingredienti: 3/4 di tazzina da caffè di Calvados Boulard Grand Solage, 1/4 di tazzina da caffè di vermouth dry, 1 cucchiaino da caffè di vermouth bianco, 2 cucchiaini da caffè di liquore alla genziana.Preparazione: riempire di ghiaccio un mixing glass o un barattolo di vetro e inserire tutti gli ingredienti. Mescolare fino a raffreddare e diluire. Versare in una coppetta cocktail.Il consiglio: il cocktail Cardinale, di cui Simone Mina propone una variante più secca, è stato il primo twist italiano del Negroni. Fu creato a Roma nei primi anni '50 all'Excelsior per un cardinale tedesco.