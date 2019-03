La pizza è il piatto che ci rende più felici: «Più di pasta, grigliate e gelati»

Qual è il piatto che in assoluto è in grado di renderci più felici? Secondo un'indagine Doxa/Deliveroo, è. La preferenza, secondo il dato di mercato, è di quasi un italiano su due (42%): ad amarla in particolare sono le donne (47%), i millennials (25-34 anni)e gli abitanti del Sud e delle Isole (51%). L'indagine viene fuori in occasione dellain programma il 20 marzo.Condotta su un campione rappresentativo della popolazione di età superiore ai 15 anni, l'indagine ha avuto come tema il rapporto tra quanto mangiamo e la felicità mettendo in evidenza piatti e momenti che hanno a che fare con il cibo che ci rende più felici. Nella classifica(33%) che precede di poco le, entrambe appaiate in terza posizione con il 30% delle preferenze.con il 21% dei consensi davanti ai formaggi (10%) e ai salumi (9%). Solo il 7% delle preferenze per il panino che si posiziona a pari merito con il sushi.La preferenza per la pizza è confermata anche nel. Con un consumo pro capite- riferito dall'Istituto Italiano Alimenti Surgelati - è superiore a 1,5 kg nel 2017 con consumi complessivi che hanno toccato quota 91.500 tonnellate (+2,1%). La pizza è mangiata da più di 6 famiglie su 10 (63%) e latra più di 45 tipologie presenti in commercio. I consumi di pizze surgelate rappresentano oggi il 20% circa del mercato complessivo.