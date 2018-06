di Emiliana Costa

Tutti pazzi per la. Secondo gli ultimi dati diffusi da, l'Associazione delle industrie del dolce e dei pastai, il 99 per cento degli italiani mangia il piatto tradizionale e per uno su due è l'alimento preferito. Il nostro paese è il primo produttore in Europa di grano duro, ingrediente principe di penne e fusilli. E il giro d'affari che ruota attorno alla produzione di pasta sfiora i 5 miliari di euro.«In Italia - spiega, direttore Aidepi - produciamo 3 milioni e 300 mila tonnellate all'anno. Un volume enorme, considerando poi che quasi il 58 per cento è destinato all'esportazione».Insomma, la pasta è buona e ricopre un ruolo fondamentale per l'economia italiana. Per "celebrare" spaghetti e maccheroni,sono entrate nelloa Rutigliano, in provincia di Bari. Dove ogni giorno vengono prodotti circa 2,5 milioni di pacchetti, più di mille al minuto.«Il formato più richiesto - spiega, consigliere delegato dell'omonimo pastificio - sono ancora gli spaghetti, soprattutto all'estero». Ma ci sarebbe una novità. «Se all'estero - aggiunge il nipote, responsabile dello stabilimento - è ancora la pasta lunga a farla da padrone, in Italia penne e rigatoni hanno iniziato il sorpasso».E il corporate chef Divellaconclude consigliando aiuna ricetta proprio con la pasta corta: «con pomodorini ciliegini su una crema di burrata. Un piatto veloce e gustoso».