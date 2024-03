Raccolto il mirtillo più grande del mondo, pesa oltre 20 grammi: «Sembra una pallina da ping pong»

di Redazione Web

Scoperta sorprendente in Australia, dove è stato raccolto il mirtillo più grande del mondo. A vederlo sembra una pallina da ping pong dalle sfumature blu e viola, ma in realtà si tratta del frutto e la sua foto sta facendo il giro del mondo. È stato raccolto nel Nuovo Galles del Sud, lo stato meridionale dell'Australia, dalla fattoria del Gruppo Costa, principale produttore, confezionatore e distributore australiano di frutta e verdura fresca. Secondo il loro post su Facebook, pesa 20,4 grammi e ha un diametro di 39,31 millimetri.

Una rarità, insomma, ma che potrebbe diventare una consuetudine per l'azienda australiana, perché sta cercando di far emergere i mirtilli Eterna, una varietà di frutti dalle dimensioni eccezionali. «Ma con lo stesso sapore nonostante la grandezza», ha detto l'agronomo del Gruppo Costa Brad Hocking, rincuorando in questo modo tutti i clienti che si preoccupavano del gusto del mirtillo che, solitamente, tende a perderlo se le dimensioni sono troppo grandi.

