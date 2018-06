Nordic Grill, i gusti del Baltico all'ombra della Madonnina

L’hygge danese, quella sensazione di benessere che si assaporano i piaceri della vita con le persone amate, si vive in zona Sant’Ambrogio. Nordic Grill è una steakhouse lussuosa inserita in un ambiente magico, con griglia sempre accesa e cucina a vista, una sala con camino e una cantina con mattoni a volta dove riposano tante preziose etichette.



Protagonista principale del menu la carne, in tanti tagli pregiati e selezionati dall’agnello irlandese all’Angus scozzese alla Tomahawk australiana, proposte con metodi di cottura che rendono unica l’esperienza gustativa. Nel menu elaborato dagli chef Matteo Pisciotta (foto) e Andrea Piantanida anche antipasti, zuppe e golose proposte di pesce di tradizione nordica come l’uovo frittocrudo con fonduta di formaggio e cavolo nero saltato alla crema di carote e zenzero con polpettine di aringa del Baltico al trancio di salmone Gravlax.

Nordic Grill, via Edmondo De Amicis 34 - Milano Tel. 02/73.95.79.34 - Costo 40€ - Sempre aperto.

