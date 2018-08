🖤 Un post condiviso da Matilda Ramsay (@tillyramsay) in data: Lug 8, 2018 at 4:56 PDT

Tale padre, tale figlia.pare voglia seguire le orme del celebre papà Gordon e dopo il successo in tv con, andato in onda su Sky, conquista anche il web. Matilda, appena 17enne, ha oltre 300 mila fan su Instagram, dove spopola con il nickname TillyRamsay.Come riporta Marie Claire, Matilda appare in tv per la prima volta a 4 anni, nello show The F Word, accanto al papà. Poi il successo continua conTra gli amici "illustri" di Matilda ci sarebbe anche, figlio di Victoria e David Beckam. E proprio come sarebbe accaduto a lui, anche la figlia dello chef stellato sarebbe stata accusata da alcuni follower di essere «». Ma la giovane influencer sembrerebbe infischarsene. Ora il suo obiettivo sarebbe solo uno, conquistare il cuore dei fan di papà Gordon. Ci riuscirà? Staremo a vedere.