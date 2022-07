Dieta dell’anguria, «fa ingrassare, non è acqua»: il video della nutrizionista su TikTok scatena le polemiche

LOLNEWS.IT - Dieta dell'anguria, la biologa nutrizionista Marilena Di Lorenzo è diventata virale su TiKTok per alcuni video che hanno scatenato l’opinione pubblica: uno in particolare aveva come oggetto l’anguria, frutto prediletto dell’estate, che secondo l’esperta di alimentazione, non sarebbe poi così leggero. La reazione degli utenti non si è fatta attendere.

(Foto: Shutterstock - Music: "Summer" from Bensound.com)



Leggi anche : >> DIETA DELL'ANGURIA: COME E QUANTA MANGIARNE PER PERDERE UNA TAGLIA

Dieta, la colazione perfetta per tornare in forma: i menù, gli orari e i "dolci" 5 esercizi del mattino

#Totti e Noemi Bocchi, su Chi le foto insieme prima dell'annuncio della separazione da Ilary Blasi https://t.co/TIYqc8ykE3 — Andrea's Toolbox (@andreastoolbox) July 14, 2022

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Luglio 2022, 17:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA