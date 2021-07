Allerta alimentare: richiamati i burger vegetali di Despar e Pam per presenza di ossido di etilene

Allerta alimentare per molti lotti di burger vegetali venduti con il marchio Despar Veggie e Pam Panorma Bio. L'avviso è stato pubblicato sul sito ufficiale del Ministero della Salute dove si legge che questi prodotti siano rischiosi per «presenza di ossido di etilene in materia prima utilizzata riscontrata a seguito di analisi di autocontrollo».



In particolare, i produttori dei burger e le cotolette richiamati sono quelli prodotti da Despar Italia Carl e Pam Panorama Spa da Kioene nello stabilimento di via Caltana 43 a Villanova di Camposampiero, in provincia di Padova.

Nello specifico, i prodotti oggetto del richiamo sono i seguenti:

Burger classico bio fresco Despar Veggie in confezioni da 160 grammi, appartenenti ai lotti F600317 con scadenza 04/08/2021, F600359 con scadenza 06/08/2021, F600419 con scadenza 11/08/2021, F600465 con scadenza 13/08/2021, F600535 con scadenza 18/08/2021, e F600568 con scadenza 20/08/2021.

Miniburger quinoa e zucchine fresco Despar Veggie in confezioni da 160 grammi, appartenenti ai lotti F600418 con scadenza 11/08/2021, F600464 con scadenza 13/08/2021, F600534 con scadenza 18/08/2021, F600567 con scadenza 20/08/2021, e F600207 con scadenza 28/07/2021

Miniburger miglio e carote bio fresco Despar Veggie, in confezioni da 160 grammi, appartenenti ai lotti F600315 con scadenza 04/08/2021, F600254 con scadenza 30/07/2021, F600357 con scadenza 06/08/2021, F600417 con scadenza 11/08/2021, F600463 con scadenza 13/08/2021, F600533 con scadenza 18/08/2021, e F600566 con scadenza 20/08/2021

Cotolette vegetali surgelate Pam Panorama Bio in confezioni da 200 grammi con il numero di lotto FP00568 e la data di scadenza 27/05/2023

Burger vegetale con semi di quinoa surgelati Pam Panorama Bio in confezioni da 150 grammi con il numero di lotto FP00600 e la data di scadenza 09/06/2023

