«Attenzione a questi cibi, pensate che siano sani ma non è così»: l'allarme del medico su TikTok

di Tommaso Cometti

Una dottoressa, molto popolare su TikTok, ha voluto sfruttare il suo status per informare quante più persone possibile dei pericoli legati al consumo di cinque alimenti, che in tanti sottovalutano. Mijin Brown, alias Dr Midge, ha spiegato che certi cibi, comunemente considerati innocui, in realtà possono far aumentare pericolosamente il livello di zucchero nel sangue. Come riporta il Daily Mail, il suo video ha superato il milione di visualizzazioni su TikTok, suscitando molto interesse da parte degli utenti.

I cibi "pericolosi"

Nel video, Dr Midge ha spiegato che la frutta deve essere consumata con giudizio, perchè contiene molto zucchero; inoltre, ha dichiarato che la farina d'avena, il latte d'avena e le torte di riso sono altrettanto nocive, in quanto possono far aumentare vertiginosamente l'indice glicemico.

Consumando eccessivamente questi alimenti, secondo la dottoressa, possono indurre il pancreas a produrre insulina in eccesso, con gravi ripercussioni sulla salute.

Queste le parole della dottoressa Brown: «Questi cibi non sono salutari per via della glicemia. Le ripercussioni si verificano principalmente sul modo in cui il nostro organismo produce e assimila l'insulina».

Ultimo aggiornamento: Sabato 25 Novembre 2023, 16:46

