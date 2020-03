Alice Pizza, Roma se la mangia a casa

L'impasto preparato con appena 2,5 grammi di lievito per ogni chilo, per ottenere fragranza e leggerezza. La lievitazione di almeno 24 ore a temperatura controllata. E una ricca selezione di condimenti, tra quelli tradizionali e altri più creativi, tutti preparati con materie prime attentamente selezionate, privilegiando agricoltori locali. Tra le numerose proposte di Alice Pizza, la pizza con pancetta e provola, ma anche la cacio e pepe, la diavola o l'apprezzatissima Amatriciana. Varie le opzioni per la consegna a domicilio, inclusa la teglia intera, dalla pizza pomodorini e stracciatella a quella con le melanzane piccanti, dalla pizza con fiori di zucca e prosciutto cotto a quella con patate e rosmarino, fino alla pizza funghi e quattro formaggi. Tra le creazioni alla pala, quella con bresaola, rughetta e parmigiano. Non mancano sorprese dolci: i più golosi non rinunceranno a provare la pizza alla Nutella.

Alice Pizza - Roma, via Civinini 91, tel. 06/80.77.319 - sempre aperto - costo: da 5 euro.

