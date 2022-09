X Factor 2022, Linda Riverditi canta 'Coraline' dei Maneskin

Giovanissima, solo 18 anni, Linda Riverditi di Alba (Cuneo) considera la musica «liberatoria, una sorta di autoterapia». Arriva sul palco di X Factor 2022 – ieri la prima puntata, su Sky e in streaming su NOW e sempre disponibile on demand – per cercare «un enorme boost di autostima», ed evidentemente lo ottiene: la sua versione al piano di “Coraline” dei Måneskin è intensa, toccante.

«Sei un bellissimo vulcano», la definisce il giudice Rkomi; «Prendere un pezzo del gruppo col frontman più forte del momento e farlo proprio dimostra che sei brava e hai maturità artistica», gli fa eco il suo collega Fedez. «È stato un viaggio fantastico», chiude l’altra componente del tavolo Ambra, ma il viaggio per Linda comincia ora: standing ovation, 4 sì convinti e accesso ai Bootcamp.

Immagini concesse da Sky. Sito ufficiale: https://xfactor.sky.it

X Factor 2022 è ogni giovedì alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Settembre 2022, 15:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA