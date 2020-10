Truth Seeker, su Amazon Prime Video la serie comedy soprannaturale: l'intervista in esclusiva a Nick Frost.

È approdata su Amazon Prime Video in tempo per Halloween, Truth Seekers, serie di 8 episodi ideata e interpretata da Nick Frost e Simon Pegg. Una storia che esplora il paranormale a metà strada tra horror e commedia. Protagonisti un gruppo di aspiranti Ghostbusters uniti per scoprire e filmare avvistamenti di fantasmi in tutto il Regno Unito. Nick Frost ritrova in scena l'amico di sempre Simon Pegg con cui ha girato diversi film. Intervistato da Leggo in esclusiva, l'attore rivela: "Adoro le scene che ho girato con Simon. Mi piace il fatto che il mio personaggio lavori per questa enorme corporation, ma non gliene freghi nulla!". Accanto a Frost, l'attore Samson Kayo: "Credo che la magia la portino proprio Nick e Simon. È la loro amicizia la chiave e come la onorano in tutti i loro progetti. Sono cresciuto con L'ALBA DEI MORTI DEMENTI, HOT FUZZ e LA FINE DEL MONDO... ci sono momenti in Truth Seekers che nascono proprio da questo legame".

