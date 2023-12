The Crown, il richiamo turistico di The Crown: le mete più popolari dopo l’uscita della 6° stagione

L'uscita della sesta stagione di The Crown su Netflix ha scatenato un fenomeno di portata globale, influenzando in modo significativo le tendenze di viaggio e turismo. Il 14 dicembre esce la seconda parte dell’ultima stagione e l’hype per le vicende più recenti della Royal Family è alle stelle.

La serie, che racconta la storia della monarchia inglese, ha spinto gli appassionati di viaggi a cercare nuove destinazioni, con un'evidente preferenza per il Regno Unito. La partnership tra Netflix e il sito di viaggi Skyscanner ha svelato come The Crown stia andando oltre i confini del settore dello streaming e dell'intrattenimento, influenzando direttamente le scelte di viaggio degli spettatori. Le ricerche di voli per due delle principali location della serie, Aberdeen e Londra, hanno registrato un aumento significativo ogni volta che una nuova stagione viene rilasciata sulla piattaforma di streaming.

