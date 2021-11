Super green pass, Meloni: "Strumento divisivo che distoglie attenzioni da mancanze Governo"

(Agenzia Vista) Roma, 25 novembre 2021 "Continuo a credere che il green pass non sia risolutivo. La campagna vaccinale da sola sapevamo non avrebbe risolto il problema. Il Governo continua a non occuparsi di trasporto pubblico e scuola. Lo strumento del green pass volutamente divisivo per distogliere l'attenzione da queste mancanze" così la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni a margine della presentazione del libro "I ragazzi del ciclostile" alla sede del partito a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Novembre 2021, 09:10

